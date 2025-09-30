Aktuelle Seite: Home > Chronik > Wetter in Südtirol: Mehr Sonne, aber kälter
Erster Morgenfrost im Pustertal

Wetter in Südtirol: Mehr Sonne, aber kälter

Dienstag, 30. September 2025 | 17:57 Uhr
Frau Wiese Herbst Sonnenuntergang
iStock/ChristinLola
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Heute zeigte sich das Wetter in Südtirol nicht von seiner besten Seite: Dichte Wolkenfelder ließen der Sonne nur wenig Raum. Am Nachmittag gab es vereinzelte Regenschauer.

Das wird sich in den kommenden Tagen grundlegend ändern. Laut Landesmeteorologen Dieter Peterlin strömt wieder trockenere – wenngleich auch kältere – Luft nach Südtirol. Es wird mehr Sonnenschein geben. In den höheren Tälern wie etwa im Pustertal prognostiziert Peterlin den ersten leichten Morgenfrost.

Schon der Mittwoch startet überwiegend sonnig. Wolken lockern mit Nordföhn auf. Am Alpenhauptkamm halten sich am Vormittag noch etwas mehr Wolken und stellenweise fallen ein paar Regentropfen. Es weht kühler Nordwind.

Auch der Donnerstag bringt viel Sonnenschein. Der Himmel ist oft ungetrübt. Nur im Ahrntal zeigen sich laut der Wetterprognose nennenswerte Wolken.

Auch der Freitag verläuft sehr sonnig. Am Vormittag ist es wolkenlos, am Nachmittag tauchen aus Westen Schleierwolken auf.

Am Samstag nimmt die Bewölkung zu und die Sonne gerät in den Hintergrund. In der Nacht auf Sonntag kann es mit Durchzug einer Störung etwas regnen.

Am Sonntag stellt sich voraussichtlich ein Wechsel aus Sonne und Wolken ein.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Pius Leitner kritisiert „Vermenschlichung“ von Hunden
Kommentare
67
Pius Leitner kritisiert „Vermenschlichung“ von Hunden
US-General tritt Verschwörungstheorie um Dritten Weltkrieg los
Kommentare
52
US-General tritt Verschwörungstheorie um Dritten Weltkrieg los
Steht die Zweisprachigkeit in Frage?
Kommentare
37
Steht die Zweisprachigkeit in Frage?
Covid erhebt wieder sein Haupt
Kommentare
28
Covid erhebt wieder sein Haupt
Geplanter Nationalfeiertag am 4. Oktober: Ja oder Nein?
Kommentare
28
Geplanter Nationalfeiertag am 4. Oktober: Ja oder Nein?
Anzeigen
Unternehmen und digitale Innovation in Südtirol zwischen neuen Herausforderungen und Chancen
Unternehmen und digitale Innovation in Südtirol zwischen neuen Herausforderungen und Chancen
Die digitale Transformation
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 