Wie aus dem Nichts: Raketen-Angriff auf Hochhaus in Kiew – VIDEO

Kiew – Die Schlacht um Kiew ist eingeläutet. In der Nacht ging der Angriff von Putins Truppen auf die ukrainische Hauptstadt unvermindert weiter. Schüsse und Explosionen waren zu hören. Immer wieder heulten Sirenen, um die Menschen zu warnen.

Am frühen Samstagvormittag brach dann die Hölle für die ganz normalen Menschen in Kiew herein. Um 8.12 Uhr Ortszeit wurde ein Hochhaus am Stadtrand von einer Rakete getroffen.

Als sich der Staub und der Rauch verzogen haben, klaffte ein enormes Loch in dem Gebäude.

Eine Rakete sei in dem Gebäude zwischen dem 18. und 21. Stockwerk eingeschlagen, bestätigte Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko. Stunden später war klar: Die Rakete hat zwei Menschenleben und mindestens vier Verletzte gefordert.

Damit ist klar, dass der Kreml nicht nur militärische Ziele im Blick hat, sondern auch die Zivilbevölkerung ins Visier der todbringenden Waffen nimmt.