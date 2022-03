Wie im Film: Polizei stellt Einbrecher auf dem Dach

Bozen – Die Szene erinnert an einen Hollywoodstreifen: In der vergangenen Nacht hat die Polizei in der Industriezone in Bozen einen Einbrecher geschnappt, der auf das Dach geflüchtet ist.

Der Täter war in ein Restaurant eingedrungen und hatte dort die Registrierkasse aufgebrochen. Neben einer kleinen Menge an Bargeld entwendete er außerdem ein paar Zigarettenpackungen. Womit er nicht gerechnet hatte: Das Lokal verfügt über eine Alarmanlage, wodurch die Polizei gegen 3.00 Uhr in der Früh unmittelbar über der Einbruch informiert worden ist.

In kürzester Zeit befanden sich zwei Streifenwagen am Ort des Geschehens. Gemeinsam mit dem Betreiber wurde das Lokal in Augenschein genommen. Die Polizei vermutete, dass der Täter in der kurzen Zeit über eine Feuerleiter auf das Dach geflohen sein könnte und dort womöglich noch feststeckt.

Während weitere Polizeistreifen mehrere Zufahrtsstraßen in der Umgebung blockierten, kletterten zwei Beamte die Leiter hoch. Mit ihrem Taschenlampen suchten sie das Dach ab – und siehe da: Der mutmaßliche Täter hatte sich tatsächlich in einer Ecke versteckt und wohl gehofft, unentdeckt zu bleiben.

Daraufhin ließ er sich ohne Widerstand festnehmen. Das gestohlene Bargeld und die Zigarettenschachteln konnten sichergestellt werden.

Bei dem Mann handelt es sich um einen 32-Jährigen, der über keine feste Unterkunft verfügt. Er wurde ins Bozner Gefängnis überstellt.