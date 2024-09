Wie rettet man Menschenleben?

Von: mk

Vilpian – Das Befreien von Menschen und Tieren aus einer lebensbedrohlichen Zwangslage erfordert ein überlegtes, dem Verletzungsmuster angepasstes Vorgehen und eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen Einsatzkräften der Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Das richtige Vorgehen bei der technischen Rettung und eine gemeinsame Übung mit dem Rettungsdienst sind Teil der Grundausbildung der Freiwilligen Feuerwehrleute an der Landesfeuerwehrschule.

Am 5. September hat auf Anfrage des Sanitätsbetriebes an der Landesfeuerwehrschule in Vilpian ein eigener Tageslehrgang Technische Rettung für Notärzte und in der Notfallmedizin tätige Krankenpfleger und Sanitäter stattgefunden.

Im theoretischen Teil des Lehrganges wurde auf die medizinisch-technische Rettung, die möglichen Gefahren bei technischen Einsätzen und anhand von kurzen Beispielen die Herangehensweise der Feuerwehr bei technischen Unfällen erklärt. Anschließend wurden die verschiedenen Sicherheitseinrichtungen in Fahrzeugen, die möglichen Schnitttechniken und Rettungsmethoden bei Verkehrsunfällen vorgestellt und auch ein kurzer Einblick in den Themenbereich Gefahrgutunfälle gegeben.

Im praktischen Teil wurden gemeinsam mit den Ausbildern vom Landesrettungsverein Weißes Kreuz und der Feuerwehrschule, die verschiedenen Möglichkeiten der technischen Rettung von Personen bei Ereignissen wie Verkehrsunfällen, Maschinenunfällen, Tiefbauunfällen und einfachen Gefahrgutunfällen beübt.