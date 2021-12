Wieder ein Einbruch in Meran

Meran – In Meran haben Einbrecher in einer Wohnung in der St.-Georgen-Straße zugeschlagen. Wie die italienische Tageszeitung Alto Adige berichtet, befindet sich die Wohnung im Erdgeschoss und wird von einer alleinlebenden älteren Frau bewohnt.

Die Täter sind in der Dämmerung über eine Terrassentür eingedrungen. Der Einbruch hat sich vor drei Tagen ereignet.

Die Eindringlinge durchwühlten die Wohnung und haben mehrere Wertgegenstände aus Schubladen entwendet. Die Seniorin, die später am Abend wieder nach Hause gekommen ist, stellte mit Entsetzen fest, was vorgefallen war.

Ihr blieb nichts anderes übrig, als Anzeige zu erstatten. Erst wenige Tage zuvor war es zu mehreren Einbrüchen in der Mayr Nusser-Straße gekommen. An einem einzigen Abend sollen Unbekannte mindestens bei fünf Häusern zugeschlagen haben.

Vermutet wird, dass es sich bei den Tätern um eine Bande von athletischen jungen Erwachsenen handelt.