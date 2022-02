Wieder Feuer in Prad: Kleintiere verenden

Prad – In Prad am Stilfserjoch hat es in den frühen Morgenstunden erneut Feueralarm gegeben. Seit 5.30 Uhr sind die Freiwilligen Feuerwehren von Prad, Lichtenberg, Schluderns und Mals im Einsatz.

Das Feuer war außerhalb des Dorfes bei einem Pferdeunterstand in der Nähe der Industriezone ausgebrochen. Als die Wehrleute eintrafen, stand der Stall bereits in Vollbrand. Heu und Futtermittel wurden ein Raub der Flammen.

Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Mehrere Pferde konnten noch rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden, aber einige Kleintiere sind in den Flammen verendet.

Die Feuerwehren konnten zudem eine weitere Ausbreitung der Flammen verhindern. Für die Löschwasserversorgung mussten mehrere Zubringerleitungen aufgebaut werden.

Im Anschluss wurden noch die Nachlösch- und Aufräumarbeiten durchgeführt.

Die Ursache für das Feuer ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zuletzt hatte es rund um Prad aber öfters Brandalarm gegeben. Es geht die Befürchtung um, dass ein Pyromane sein Unwesen treibt.

#EINSATZINFO: FF Prad – 25.02.22 – Einsatzvideo Brandeinsatz Stall / VVF Prato – video intervento incendio stalla 🎥 BFV Obervinschgau Posted by Landesfeuerwehrverband Südtirol on Thursday, February 24, 2022