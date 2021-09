Wieder großer Drogenfund am Brenner

30 Kilo Kokain in Lkw entdeckt

Brenner – Am Brenner hat die Finanzpolizei erneut einen großen Drogenfund gemacht. In einem rumänischen Lkw haben die Beamten 30 Kilogramm Kokain entdeckt und beschlagnahmt.

Der Fahrer sowie sein Beifahrer wurden bereits dem Haftrichter in Bozen vorgeführt. Der Beifahrer wurde allerdings wieder auf freiem Fuß gesetzt, da der Fahrer die Schuld auf sich genommen hat. Er will die Drogen in Holland erhalten haben.

Der Lkw-Fahrer aus Rumänien mit italienischem Wohnsitz wurde in den Hausarrest überführt.

Erst am vergangenen Samstag hat die Finanzpolizei am Brenner 17 Kilo Drogen im Auto einer Deutschen sichergestellt.