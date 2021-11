Wieder Ladendiebe bei Sportler

Bozen/Meran – Nachdem vor wenigen Tagen im “Sportler”-Geschäft in Meran eine Bande professioneller Ladendiebe Waren im Wert von rund 2.000 Euro entwendet hatten, versuchten sie ihr Glück auch bei “Sportler” in Bozen – allerdings war das ein Fehlschlag.

Wie berichtet, hatten vier Übeltäter im Sportgeschäft in Meran innerhalb weniger Minuten zugeschlagen. Während zwei den Verkäufer ablenkten, griffen die anderen beiden ins Regal und steckten Waren in ihre Jacken, die sie mit Material ausgekleidet hatten, um die Diebstahlsicherung zu umgehen.

Auch beim “Sportler” in Bozen wollten sie laut Tageszeitung Alto Adige auf diese Weise Beute machen. Doch das Alarmsystem schlug an und eine Streife der Staatspolizei konnte einen der Diebe – einen 58-jährigen Mann – identifizieren. Anhand von Aufzeichnungen der Überwachungskameras konnte ihm auch der Ladendiebstahl in Meran nachgewiesen werden.