Wieder Unfall in der Landwirtschaft

Mann in Labers erheblich verletzt

Labers – Erheblich verletzt wurde am Sonntag ein 65-jähriger Mann in einer Apfelwiese in Labers bei Meran.

Er war mit einer Erntemaschine im steilen Gelände unterwegs, als das Gefährt umkippte. Der 65-Jährige geriet dabei zwar nicht unter die Maschine, wurde aber dennoch verletzt.

Nach der Erstversorgung wurde der Bauer ins Meraner Spital gebracht. Die Behörden ermitteln zum Unfallhergang.

Die Freiwillige Feuerwehr von Labers hat die Unfallstelle gesichert und die Erntemaschine geborgen.