Wieder zwei Corona-Todesfälle in Südtirol

Bozen – In den letzten 24 Stunden wurden 167 PCR-Tests untersucht und dabei 20 Neuinfektionen festgestellt. Zusätzlich gab es 812 positive Antigentests. Die Wocheninzidenz liegt damit bei 989.

Erneut meldet der Sanitätsbetrieb zwei Corona-Todesfälle.

In den Krankenhäusern befinden sich mit Stand von Dienstag (11.10) 144 Covid-Patienten in Behandlung – fünf davon auf der Intensivstation. Sechs weitere Covid-Patienten werden postakut in Privatkliniken betreut.

6.179 Südtiroler sind aktuell in Quarantäne.

Bisher (12.10) wurden insgesamt 918.484 Abstriche untersucht, die von 859.755 Personen stammen.

Die Zahlen im Überblick:

PCR-Abstriche:

Untersuchte Abstriche gestern (11.10): 167

Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 20

Gesamtzahl der positiv getesteten Personen: 272.816

Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 918.484

Antigentests:

Gesamtzahl der durchgeführten Antigentests: 3.146.728

Gesamtzahl der durchgeführten Nasenantigentests: 1.516.087

Durchgeführte Antigentests gestern: 2.745

Durchgeführte Nasenantigentests gestern: 219

Mittels Antigentest neu positiv getestete Personen: 812 davon durch Nasenantigentest 89

Anzahl der positiv Getesteten vom 11.10 nach Altersgruppen:

0-9: 31 = 3,73%

10-19: 40 = 4,81%

20-29: 67 = 8,05%

30-39: 98 = 11,78%

40-49: 113 = 13,58%

50-59: 183 = 22%

60-69: 123 = 14,78%

70-79: 101 = 12,14%

80-89: 67 = 8,05%

90-99: 9 = 1,08%

over 100: 0 = 0%

Gesamt: 832 = 100%

Weitere Daten

Verstorbene: 1.556 Personen (+2; 80-89: 1W 1M)

Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 6.179

Personen, welche die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 374.239

Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 380.418

Geheilte Personen insgesamt: 265.081 (+1.093)