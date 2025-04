Wiener Polizei schießt auf flüchtigen Bankomatsprenger

Die Polizei stand am Sonntag in der Früh in Leopoldstadt im Großeinsatz

Von: apa

Bei einem Polizeieinsatz unmittelbar nach einer Bankomatsprengung in Wien-Leopoldstadt am Sonntag in der Früh hat die Polizei einen flüchtigen 24-Jährigen angeschossen. Er befindet sich in einem Spital, wie die Landespolizeidirektion nach einem entsprechenden Bericht der “Kronen Zeitung” bekanntgab. Drei weitere Verdächtige flüchteten. Eine Alarmfahndung blieb vorerst ohne Erfolg.

Das Quartett hatte um 04.00 Uhr drei Bankomaten in einer Bankfiliale in der Vorgartenstraße gesprengt. Aufgrund der seit mehreren Wochen laufenden Überwachungsmaßnahmen für Banken nach einer Welle von Bankomatsprengungen schaffte es die Polizei jedoch, nur wenige Minuten später am Tatort einzutreffen.

Umstände der Schüsse noch nicht geklärt

Vor Ort ertappten die Beamtinnen und Beamten ein mutmaßliches Mitglied der Bande auf der Flucht. Dabei kam es auch zu einer Schussabgabe auf den Verdächtigen. “Die Umstände der Schussabgabe sind noch nicht geklärt”, teilte ein Sprecher der Polizei der APA mit. Die “Kronen Zeitung” berichtete in diesem Zusammenhang, der Mann soll versucht haben, auf Beamtinnen und Beamte mit einem Fahrzeug zuzurasen.

Die drei weiteren Verdächtigen machten sich auf Motorrollern aus dem Staub. Die weitere Fahndung nach den Bankomatsprengern lief noch.

Verdächtiger außer Lebensgefahr

Der angeschossene Niederländer wurde von der Berufsrettung verletzt in ein Spital gebracht. Er befinde sich nicht in Lebensgefahr, wie der Sprecher sagte. Weitere Details zu seinen Verletzungen lagen am Sonntag noch nicht vor. Der Mann steht laut Polizei jedenfalls unter Bewachung.

Die Landespolizeidirektion bat am Sonntag auch mögliche Zeugen des Vorfalls um Hinweise: Diese werden – auch anonym – in jeder Polizeidienststelle sowie im Landeskriminalamt Wien unter 01-31310-33800 entgegengenommen.