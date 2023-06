Wilde Schlägerei am Obstplatz

Bozen – Eine Diskussion zwischen zwei Jugendlichen hat in der Nacht auf Samstag am Obstplatz in Bozen zu einer wilden Schlägerei geführt. Die zahlreichen Zeugen, die sich gegen Mitternacht noch dort befanden, fühlten sich an eine Vollkontaktkampfsportart erinnert.

Alles hat vor der Tabaktrafik begonnen. Plötzlich flogen die Fäuste und auch Fußtritte wurden ausgeteilt. Mehr als ein Beobachter hat die Ordnungshüter verständigt, bis kurze Zeit darauf die Staats- und die Ortspolizei auftauchten.

Die beiden Streithähne konnten voneinander getrennt werden. Einer der beiden weigerte sich allerdings, sich vor den Ordnungshütern auszuweisen, und ergriff die Flucht – obwohl er Blut verlor und übel zugerichtet war.

Wie die italienische Tageszeitung Alto Adige berichtet, sind beide glücklicherweise noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen. Keiner der beiden hat ernsthafte Verletzungen davongetragen. Ihnen bleiben 90 Tage Zeit, um eventuell Anzeige zu erstatten.