Winter-Comeback: Bis zu einem halben Meter Neuschnee für Südtirol

Von: luk

Bozen – Regen und Schnee waren in Südtirol zuletzt rar. In den kommenden Tagen wird sich das ändern. Auf den Bergen werden bis zu einem halben Meter Neuschnee erwartet.

Am Samstag gab es in Südtirol einen Wettermix aus Wolken und Sonne. Doch bereits am Abend und in der Nacht beginnt es stellenweise zu regnen und schneien. “Diese Niederschläge gehören zur ersten von zwei Fronten, die am Sonntag durchzieht, auf den Bergen fallen fünf bis 20 Zentimeter Schnee. Die zweite Front folgt von Montag auf Dienstag”, erklärt Landesmeteorologe Dieter Peterlin. In der Summe soll bis zu einem halben Meter Neuschee runterkommen.

Sonntag wird trüb

Der Sonntag zeigt sich in Südtirol trüb und am Vormittag breiten sich die Niederschläge auf das ganze Land aus. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1.000 und 1.500 Metern. Am Nachmittag klingen Regen und Schneefall von Westen her wieder ab.

Auflockerung erst am Mittwoch

Am Montag bleibt es trüb. Zunächst regnet es etwas im Süden, bis zum Abend werden die Niederschläge häufiger.

Auch am Dienstag regnet und schneit es immer wieder mit Schwerpunkt am Vormittag, die Schneefallgrenze sinkt gegen 800 bis 1.200 Meter.

Der Mittwoch verläuft nach Auflockerung von Restwolken recht sonnig. Am Donnerstag gibt es anfangs einige Hochnebel, danach setzt sich im Großteil Südtirols die Sonne durch.