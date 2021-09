Wipptal: Seniorchef des Hotels Larch weiter vermisst

Trens – In Trens im Wipptal ist die Suchaktion nach dem 90-jährigen Seniorchef des Hotel Larch ergebnislos abgebrochen worden.

Dienstagfrüh hat es in dem Hotel einen Brand gegeben. Seitdem wird der 90-Jährige vermisst. Medienberichten zufolge wurde sein Pkw noch am selben Tag am Eisackufer in Elzenbaum entdeckt.

Am Samstag haben rund 90 Einsatzkräfte der Feuerwehren, der Wasserrettung sowie der Finanzwache den Eisack zwischen Freienfeld und dem Stausee Franzensfeste abgesucht. Doch der Mann bleibt weiter verschwunden.

Derzeit ist unklar, ob es eine weitere Suchaktion geben wird.