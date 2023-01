“Wir stecken euer Lokal in Brand”

Gastwirte am Obstplatz nach Gewalteskapade in Sorge

Bozen – Nach dem Gewaltvorfall am Bozner Obstplatz am vergangenen Wochenende herrscht bei den dortigen Lokalbetreibern Alarmstimmung. Wie berichtet, haben junge Erwachsene mit Flaschen, Gläsern, Stühlen, Tischen und sogar einem Müllkübel um sich geworfen und gingen mit Fußtritten und Fausthieben auch auf Betreiber und Mitarbeiter von Lokalen los. Ein Kellner wurde von einer Flasche am Kopf getroffen und musste ins Spital eingeliefert werden. Zwei weitere Mitarbeiter und ein Lokalbesucher wurden von Faustschlägen ins Gesicht getroffen. Bislang hat die Polizei acht mutmaßliche Täter identifiziert. Es soll sich um Personen aus Albanien handeln.

Die Wirtsleute in dem betroffenen Bereich am Obstplatz, haben die Szenen unmittelbar mitbekommen und sind nun besorgt. Denn bevor die Schläger das Weite suchten, riefen sie “wir sind unantastbar” und dann soll es da noch eine Drohung gegeben haben: “Glaubt bloß nicht, dass es damit vorbei ist. Wir kommen wieder und stecken eure Lokale in Brand.” Auch andere Drohungen, die einen die Haare zu Berge stehen lassen, sollen ausgesprochen worden sein, berichtet die italienische Tageszeitung Alto Adige. Anwohner sowie Gastbetriebe fordern nun mehr Polizeipräsenz auch zu später Stunde.