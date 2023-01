Lokalbetreiber geschockt über das Ausmaß der Gewalt

Massenschlägerei in Bozen

Bozen – In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es auf dem Obstplatz zu einer Massenschlägerei gekommen. Junge Erwachsene haben mit Flaschen, Gläsern, Stühlen, Tischen und sogar einem Müllkübel um sich geworfen und gingen mit Fußtritten und Fausthieben auch auf Betreiber und Mitarbeiter von Lokalen los.

Bislang hat die Polizei acht mutmaßliche Täter identifiziert. Ein Kellner wurde von einer Flasche am Kopf getroffen und musste ins Spital eingeliefert werden. Zwei weitere Mitarbeiter und ein Lokalbesucher wurden von Faustschlägen ins Gesicht getroffen. Rund ein Dutzend Passanten beobachteten die Szene wie versteinert, schreibt die italienische Tageszeitung Alto Adige.

Ersten Rekonstruktionen zufolge ist es zur Schlägerei gegen 1.00 Uhr in der früh gekommen, als die Lokale auf dem Obstplatz zusperrten. Plötzlich tauchte ein Jugendlicher auf, der an der Kreuzung mit der Museumsstraße in Richtung Nadamas rannte. Er hat eine blutige Verletzung im Gesicht.

Verfolgt wird er von einer Gruppe junger Erwachsener im Alter von ungefähr 20 Jahren. Zeugen zufolge könnte sich die Gruppe in trunkenem oder berauschtem Zustand befunden haben. Das Verhalten schien aggressiv, die Gruppe wirkte völlig enthemmt.

Dem Verfolgten gelingt es, zu entkommen. Doch die Beteiligten der Gruppe zanken auch untereinander. Als ein Mann vor einem Lokal die Gruppe zur Ordnung aufrufen will, eskaliert die Situation. Die jungen Erwachsenen schubsen sich gegenseitig. Ein Türsteher versucht, die Streithähne zu trennen – allerdings ohne Erfolg. Schließlich kommt es zur Schlägerei: Die jungen Erwachsenen bewerfen andere, die sich gerade in der Nähe befinden, mit Flaschen, Gläsern, Stühlen und Tischen.

Dann scheint sich die Situation zu beruhigen, doch der Frieden währt nur kurz. Die Betroffenen kehrten zurück und warfen erneut mit Flaschen um sich. Zwei Kellner und ein Koch, die das Nadamas verlassen hatten, wurden auf den Kopf geschlagen. Während es den Koch auf der Nase erwischt hat, wurden die Kellner am Schädel getroffen. Eine junge Frau will einer Kellnerin helfen, doch jemand schleudert einen Müllkübel gegen sie.

Auf drei Lokalbesucher wurde ebenfalls mit Faustschlägen und Fußtritten eingeprügelt. Die Szene dauert insgesamt 20 bis 30 Minuten. Ein Lokalbetreiber berichtet, wie er einen Mitarbeiter, der draußen aufräumte, ins Innere holte. Die Tür habe man offen gelassen – für jene, die eine Zuflucht suchten.

Ein Rettungswagen hat schließlich den verletzten Kellner versorgt und ins Spital gebracht. Als die Polizei auftauchte, hatte die Gruppe bereits die Flucht ergriffen. Mit Hilfe der Aufnahmen der Überwachungskameras soll geklärt werden, wie es zur Schlägerei gekommen ist und wer die Verantwortlichen sind.

Bei den acht identifizierten Personen handelt es sich vorwiegend um Albaner, die in Bozen ansässig sind. Einige von ihnen sind bereits vorbestraft. Ihnen droht unter anderem ein Platzverweis, womit sie das Gemeindegebiet verlassen müssten. Die Lokalbetreiber zeigen sich unterdessen geschockt über das Ausmaß der Gewalt.