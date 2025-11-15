Aktuelle Seite: Home > Chronik > Wohl keine Absicht bei Busunglück in Stockholm
Am Tatort wurde der Todesopfer gedacht

Wohl keine Absicht bei Busunglück in Stockholm

Samstag, 15. November 2025 | 11:19 Uhr
Am Tatort wurde der Todesopfer gedacht
APA/APA/TT NEWS AGENCY/HENRIK MONTGOMERY/TT
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Die Polizei geht nach dem tödlichen Busunfall im Zentrum Stockholms am Freitag nicht davon aus, dass der Busfahrer als mutmaßlicher Verursacher mit Absicht gehandelt hat. Es gebe derzeit keine Hinweise, dass der Unfall vorsätzlich herbeigeführt worden sei, teilte die schwedische Hauptstadtpolizei am Samstag mit. Es werde weiterhin wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, hieß es. Der festgenommene Busfahrer wird im Krankenhaus behandelt.

Indes dauert die Identifizierung der drei Todesopfer an. Am Tatort wurde mit Kerzen der Getöteten und ihrer Angehörigen gedacht. Ein Doppeldeckerbus war am Freitagnachmittag in der Nähe der Königlich-Technischen Hochschule KTH im Norden der schwedischen Hauptstadt in eine Bushaltestelle gekracht. Dabei kamen drei Menschen ums Leben, drei weitere kamen verletzt ins Krankenhaus. Der Bus befand sich zum Unglückszeitpunkt nicht im Dienst, Passagiere waren deshalb keine an Bord gewesen.

Wie es zu dem schweren Unfall kommen konnte, ist nach wie vor unklar. Er ereignete sich auf einer viel befahrenen Straße, in der Nähe befinden sich eine U-Bahnstation sowie eine Bahnhaltestelle mit Verbindungen in die nördlichen Vororte von Stockholm. Viele Schwedinnen und Schweden befanden sich zu dem Zeitpunkt gerade auf dem Weg ins Wochenende.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Selenskyj warnt vor großem Krieg Russlands in Europa
Kommentare
78
Selenskyj warnt vor großem Krieg Russlands in Europa
Trend: Ausbildung dahoam, arbeiten im nördlichen Ausland
Kommentare
75
Trend: Ausbildung dahoam, arbeiten im nördlichen Ausland
Preis-Rallye beim Diesel geht weiter – Revolution ab 2026
Kommentare
68
Preis-Rallye beim Diesel geht weiter – Revolution ab 2026
Elon Musk über niedrigen Geburtenrate in Italien besorgt
Kommentare
64
Elon Musk über niedrigen Geburtenrate in Italien besorgt
hds freut sich: “Jetzt ist Schluss mit lustig”
Kommentare
52
hds freut sich: “Jetzt ist Schluss mit lustig”
Anzeigen
Im Kleinen etwas bewegen
Im Kleinen etwas bewegen
Nachhaltigkeitslabel Südtirol
Media Intelligence
Media Intelligence
Wie Medienbeobachtung Unternehmen einen strategischen Vorteil verschafft
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 