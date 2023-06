Wohnhaus brennt in Winnebach

Dichte Rauchwolken stiegen in den Himmel

Winnebach – In Winnebach ist in einem Wohnhaus ein Feuer ausgebrochen. Vier Familien mussten aus ihren Appartements evakuiert werden, eine weitere Wohnung stand leer.

Die Freiwillige Feuerwehr von Winnebach ist am heutigen Montag kurz vor 6.30 Uhr in der Früh verständigt worden und ausgerückt. Dichte Rauchwolken stiegen in den Himmel.

Der Brand hat sich in der Silvesterstraße ereignet. Die Wehrleute versuchten, die Flammen unter Kontrolle zu halten.

Über die Brandursache ist derzeit noch nichts bekannt. Die Ermittlungen führt die Berufsfeuerwehr Bozen durch.

Ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Häuser konnte glücklicherweise verhindert werden. Ein Person wurde zur Kontrolle sicherheitshalber in Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr ist derzeit mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt. Diese werden wohl noch einige Zeit andauern.