Wohnhausbrand am Ritten

Lengstein – In Lengstein am Ritten ist am Samstag kurz vor Mittag der Dachstuhl eines Wohngebäudes in Brand geraten.

Das Feuer konnte von den Einsatzkräften relativ rasch eingedämmt und unter Kontrolle gebracht werden.

Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich als aufwändig. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Lengstein, Lengmoos und Klobenstein.

#Infointervento: VVF Longostagno – 22.02.2020 – 11:48 – incendio nel sottotetto, i lavori di spegnimento sono stati… Pubblicato da Landesfeuerwehrverband Südtirol su Sabato 22 febbraio 2020