Die Mutter Theresa der Vögel: Römerin zieht Ärger auf sich

Von: idr

Rom – In Rom hat die Tierliebe einer einzelnen Anwohnerin problematische Züge angenommen: In einem Mietshaus nahe des Parco degli Acquedotti hat es sich eine Dame zur Mission gemacht, die Vögel der Stadt zu ernähren. Auf ihren Fensterbänken und Blumenkästen verteilt sie mehrfach am Tag kiloweise Essensreste und Vogelfutter. Das hat dramatische Folgen für ihre Mitmenschen und die Umgebung.

Die Straße wird jedes Mal für eine gewisse Zeit aufgrund des Kot- und Lebensmittelregens unpassierbar. Die Essenreste verwesen zum Teil und der Kot hüllt die Straße in eine dicke Schicht. Das sorgt bei Bewohnern aufgrund der schlechten Luft für Verärgerung. Auch mehrere Einsätze der Behörden konnten der Dame keinen Einhalt gebieten.

Auf frischer Tat

Ein Video zeigt die Dame bei ihrer Tat. Sich ihrer Tat bewusst, flüchtet sie kurz nach der Ausübung ihres unliebsamen Hobbies schnell wieder hinter die Jalousien. Für sie mag es sich damit vorerst erledigt haben, doch für die Vögel beginnt das Spektakel jetzt erst. Rohes Fleisch, Fisch und Futtermittel für Vögel landen dabei vom dritten Stock auf den Gehweg und auf die Balkone der Nachbarn. Das Ergebnis ist eine unschöne Mischung aus Lebensmitteln und Tieren.

Untätigkeit der Behörden

Was zunächst wie eine harmlose und vielleicht sogar ungewöhnliche Angewohnheit erscheinen mag, hat sich zu einem regelrechten Gesundheits- und Hygieneproblem für das gesamte Viertel entwickelt. Die ausbleibenden Konsequenzen und die Untätigkeit der Behörden werfen Fragen auf, wie solche untragbaren Zustände in einer Stadt wie Rom weiterhin bestehen bleiben können.