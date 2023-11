Wohnungsbrand in Bozen: 40 Personen evakuiert

Bozen – Am Samstagmorgen hat sich aus bisher unbekannter Ursache in einem Mehrfamilienhaus 61 in der Wangergasse in Bozen ein Wohnungsbrand entfacht. Das Feuer war im fünften Stock ausgebrochen.

Gegen 6.30 Uhr in der Früh schlugen die Flammen aus dem Appartement, die man auch von Weitem deutlich sehen konnte. Die betroffene Wohneinheit stand bei Ankunft der ersten Einsatzmannschaften bereits in Vollbrand und dichter Rauch erstreckte sich über die gesamte Zone.

Der Brand selbst konnte relativ rasch unter Kontrolle gebracht werden, erschwert wurden die Löscharbeiten aber unter anderem auch aufgrund der Tatsache, dass für die Drehleiter keine Zufahrtsmöglichkeit bestand.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste das mehrstöckige Kondominium evakuiert werden. Die rund 40 evakuierten Bewohner konnten behelfsmäßig in einer nahegelegenen Bar untergebracht werden. Eine Person erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde vom Rettungsdienst vor Ort betreut und anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Die vom Brand betroffene Wohnung erlitt einen Totalschaden. In einer weiteren Wohnung entstand durch den Brand ein statischer Schaden. Strukturelle Schäden am Gebäude werden derzeit von Technikern überprüft.

Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr konnten den Brand nach etwa einer Stunde löschen. Sie wurden dabei von den Freiwilligen Feuerwehren Bozen und Gries unterstützt. Neben dem Roten Kreuz war auch die Staatspolizei im Einsatz. Die Brandursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.