Wohnungsbrand in Brixen – VIDEO

Brixen – In Brixen hat ist am Donnerstagnachmittag die Freiwillige Feuerwehr ausgerückt. Grund war ein Wohnungsbrand in der von-Guggenberg-Straße.

Alarm geschlagen wurde um 16.17 Uhr.

Offenbar hatte sich das Feuer auf der Couch ausgebreitet, die Flammen griffen dann auf den Rest der Wohnung über.

Verletzte gibt es glücklicherweise nicht. Der Sachschaden ist allerdings beachtlich.