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Freiwillige Wehren von Sterzing und Elzenbaum im Einsatz

Wohnwagenbrand auf dem Sadobregelände rasch gelöscht

Dienstag, 21. Juli 2026 | 20:18 Uhr
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Freiwillige Feuerwehr Sterzing EO
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Von: ka

Sterzing/Elzenbaum – Am Dienstagnachmittag wurden die Freiwilligen Feuerwehren von Sterzing und Elzenbaum kurz nach 18.00 Uhr zu einem Brand auf dem Sadobregelände gerufen. Dort war ein Wohnwagen in Brand geraten.

Das Feuer war im Bereich des rechten Rades ausgebrochen und drohte, auf das Innere des Wohnwagens überzugreifen. Die Einsatzkräfte reagierten umgehend, löschten den Brand zügig und verhinderten so eine weitere Ausbreitung der Flammen.

Freiwillige Feuerwehr Sterzing EO

Anschließend suchten die Feuerwehrleute den Wohnwagen mithilfe einer Wärmebildkamera gründlich nach versteckten Glutnestern ab. Nach rund einer Stunde konnten die Einsatzkräfte den Einsatz erfolgreich beenden.

Neben den Freiwilligen Feuerwehren von Sterzing und Elzenbaum waren auch die Autobahnmeisterei und die Straßenpolizei im Einsatz.

Bezirk: Wipptal

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