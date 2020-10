Wolkenstein: Grödner prallt mit Fahrrad gegen Auto

Wolkenstein – In Wolkenstein in Gröden ist am Samstagvormittag ein schwerer Verkehrsunfall geschehen.

Ein 75-jähriger Mann aus St. Ulrich kollidierte gegen 10.30 Uhr mit seinem Fahrrad mit einem Pkw. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu.

Die zufällig anwesende Motorradstaffel des Weißen Kreuzes führte zusammen mit der Rettungsdienstbesatzung des Weißen Kreuzes Gröden die Erstversorgung durch und übergaben dann den Patienten dem Notarzthubschrauber Pelikan 1.

Die Carabinieri ermitteln den Unfallhergang.