Wutausbruch in Bozner Pizzeria nimmt bizarre Formen an

Von: mk

Bozen – Zwei Brüder, die eine Pizzeria in der Palermo-Straße in Bozen führen, sind am Sonntag Opfer eines äußerst aggressiven Gastes geworden. Die Polizei musste einschreiten.

Einer ersten Rekonstruktion zufolge soll der 33-jährige, bereits aktenkundige Bozner T. L. das Lokal in offensichtlich trunkenem Zustand betreten haben. Weil das Restaurant stark besucht war und der Mann andere belästigte, komplimentierten ihn die Brüder wieder hinaus.

Anstatt den Rausschmiss hinzunehmen, schnappte sich der 33-Jährige einen gläsernen Aschenbecher im Freien und kehrte in die Pizzeria zurück. Dort schleuderte er den Aschenbecher mit aller Gewalt in Richtung der beiden Brüder.

Glücklicherweise traf er „nur“ den Pfosten des Schaufensters vom Lokal, verletzt wurde niemand. Als T.L. sich entfernen wollte, folgte ihm einer der beiden Inhaber des Restaurants, bis die Polizei eintraf.

Auch den Polizisten gegenüber legte der 30-Jährige ein feindseliges Verhalten an den Tag: In Anwesenheit zahlreicher Schaulustiger bedrohte und beleidigte er die Beamten.

Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wurde der Bozner bei der Staatsanwaltschaft wegen Beleidigung und Bedrohung von Amtspersonen, unerlaubten Mitführens von waffenähnlichen Gegenständen sowie wegen schwerer Bedrohung und Sachbeschädigung angezeigt.

Quästor Paolo Sartori hat den Mann außerdem angesichts der Schwere des Vorfalls gemäß dem Kodex der Anti-Mafia-Gesetze mündlich verwarnt. Später soll eine Sonderüberwachung beantragt werden.