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Die Wasserspeicher-Funktion der heimischen Wälder ist stark belastet

WWF fordert Schwammwald-Paket gegen Trockenheit

Donnerstag, 30. April 2026 | 09:05 Uhr
Die Wasserspeicher-Funktion der heimischen Wälder ist stark belastet
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Von: apa

Angesichts anhaltender Trockenheit und zunehmender Waldbrände in Österreich fordert der WWF ein Maßnahmenpaket zur Stärkung der Wälder. Besonders in der Steiermark und in Kärnten stehen Feuerwehren aktuell im Dauereinsatz. Ein niederschlagsarmer Winter und ein zu trockenes Frühjahr haben die Situation zusätzlich verschärft. Ein “Schwammwald-Paket” solle nun den Wasserrückhalt, die Bodenfeuchte und die Resilienz der Wälder stärken, so der WWF in einer Aussendung am Donnerstag.

“Die Klimakrise erlaubt kein Weitermachen wie bisher. Viele Waldböden sind bereits zu trocken, natürliche Wasserspeicher gehen zurück. Daher braucht es dringend Maßnahmen für mehr Wasserrückhalt und naturnahe Wälder”, sagte WWF-Expertin Karin Enzenhofer. Das “Schwammwald-Paket” umfasst die Förderung strukturreicher Mischwälder, eine bodenschonende Bewirtschaftung, den Rückbau von Entwässerungsgräben sowie das Wiederherstellen kleiner Feuchtflächen. Auch Moor- und Torfgebiete sollen besser geschützt und renaturiert werden, da sie große Mengen Wasser und Kohlenstoff speichern. “Wird Wasserrückhalt konsequent mit Naturschutz verbunden, bleiben Wälder nicht nur produktiv, sondern werden auch widerstandsfähiger gegenüber Trockenperioden, Starkregen und steigenden Temperaturen”, sagte Enzenhofer.

Nach Einschätzung der Naturschutzorganisation wird der Trockenstress durch die Klimaveränderung weiter zunehmen. Hohe Temperaturen und verstärkte Verdunstung schwächen die Abwehrkräfte der Bäume und begünstigen Schädlinge wie den Borkenkäfer. Gleichzeitig steigt die Gefahr von Waldbränden. “Ein intakter Wald ist ein natürlicher Wasserspeicher: Er hält Niederschläge zurück, fördert die Grundwasserneubildung und sichert langfristig unsere Wasserversorgung. Zunehmende Trockenperioden belasten dieses System immer stärker”, warnte Enzenhofer.

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