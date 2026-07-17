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Parlamentspräsident: Zahl der Verletzten liegt bei knapp 17.000

Zahl der Erdbeben-Toten in Venezuela überschreitet 5.000

Freitag, 17. Juli 2026 | 23:12 Uhr
Parlamentspräsident: Zahl der Verletzten liegt bei knapp 17.000
APA/APA/AFP/RAUL ARBOLEDA
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Von: APA/Reuters

Seit den verheerenden Erdbeben in Venezuela vor gut drei Wochen ist die Zahl der geborgenen Toten auf mehr als 5.000 gestiegen. Es seien mittlerweile 5.069 Opfer erfasst worden, teilte Parlamentspräsident Jorge Rodriguez am Freitag mit. Die Zahl der Verletzten liege bei 16.740. Zudem seien 17.907 Menschen weiterhin obdachlos.

Zwei kurz aufeinander folgende Beben der Stärken 7,2 und 7,5 hatten das südamerikanische Land am 24. Juni erschüttert. Am schwersten betroffen ist der nördliche Bundesstaat La Guaira. Die US-Erdbebenwarte USGS hat geschätzt, dass bei der Naturkatastrophe bis zu 10.000 Menschen gestorben sein könnten. Zehntausende Einsatzkräfte aus dem Inland und Tausende ausländische Helfer wurden mobilisiert.

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