Aktuelle Seite: Home > Chronik > Zahl der Toten bei Erdbeben in Japan steigt auf 13
Opferzahl könnte noch steigen

Zahl der Toten bei Erdbeben in Japan steigt auf 13

Mittwoch, 29. Juli 2026 | 04:10 Uhr
Opferzahl könnte noch steigen
APA/APA/AFP/YUICHI YAMAZAKI
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Nach dem schweren Erdbeben im Südwesten Japans steigt die Zahl der Todesopfer weiter. Die Behörden hätten 13 Tote bestätigt, gab Ministerpräsidentin Sanae Takaichi am Tag nach dem Beben in der Präfektur Kumamoto auf Japans südwestlicher Hauptinsel Kyushu bekannt. Möglicherweise seien sogar Dutzende Menschen ums Leben gekommen, berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo unter Berufung auf einen Regierungsbeamten.

Durch das Beben der Stärke 7,1 vom Dienstagnachmittag (Ortszeit) wurden mehrere Gebäude und Straßen in der Region beschädigt, Dutzende Menschen erlitten örtlichen Medienberichten zufolge Verletzungen. Zudem wird noch nach Vermissten gesucht. Die Rettungseinsätze in der Katastrophenregion dauern an – in der Hoffnung, Überlebende unter den Trümmern noch rechtzeitig zu finden.

Die Präfektur Kumamoto war bereits vor zehn Jahren von einem schweren Erdbeben der Stärke 7,3 heimgesucht worden. Dutzende Menschen kamen damals ums Leben, Zehntausende mussten zeitweise in Notunterkünften untergebracht werden.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Integration: Wer soll den Sprung ins kalte Wasser wagen?
Kommentare
86
Integration: Wer soll den Sprung ins kalte Wasser wagen?
Mega-Steuerbetrug in Restaurants und Hütten aufgedeckt
Kommentare
56
Mega-Steuerbetrug in Restaurants und Hütten aufgedeckt
Regierung in Rom senkt Dieselpreis um 17 Cent
Kommentare
55
Regierung in Rom senkt Dieselpreis um 17 Cent
Spektakulärer Gletscherbruch in den Ortler-Alpen
Kommentare
35
Spektakulärer Gletscherbruch in den Ortler-Alpen
CSD-Anschlag – Terrorismusexperte sieht schwere Versäumnisse
Kommentare
32
CSD-Anschlag – Terrorismusexperte sieht schwere Versäumnisse
Anzeigen
Spider-Man 4: Brand New Day
Spider-Man 4: Brand New Day
Ab 29. Juli im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 