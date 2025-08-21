Zahlreiche Festnahmen in Tirol wegen Suchtgifthandels

Von: apa

Die Tiroler Polizei hat im Zuge von Ermittlungen der vergangenen Monate im Bereich Suchtgiftkriminalität in drei Fällen 40 Tatverdächtige festgenommen. Insgesamt wurden Bargeld, Suchtmittel sowie “andere Gegenstände” im Wert von rund 1,8 Millionen Euro sichergestellt, hieß es am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Zehn Beschuldigte seien weiter in U-Haft. Insgesamt 30 Kilogramm Cannabis, acht Kilo Kokain sowie 16.605 Ecstasy-Tabletten (XTC) wurden aus dem Verkehr gezogen.

Die Drogen hätten einen Straßenverkaufswert in Höhe von 1,27 Millionen Euro gehabt. Außerdem wurden eine halbe Million Euro an Bargeld, ein Fahrzeug im Wert von rund 15.000 Euro sowie diverse Waffen sichergestellt. Unter den Festgenommenen seien 24 Österreicher, acht Türken, jeweils zwei Deutsche, Ungarn und Kroaten sowie ein Spanier und ein Bosnier. Neben den Festgenommenen wurden zudem 74 weitere Abnehmer bzw. Konsumenten angezeigt, teilten Landespolizeidirektor Helmut Tomac und der stellvertretende Landeskriminalamtsleiter Philipp Rapold mit.

Rekordverdächtiger Kokain-Fund in Tirol

So hätte es sich etwa gegen einen in Kufstein ansässigen Mann sowie einen weiteren Tatverdächtigen der Verdacht auf Kokainhandel erhärtet. Durch die beiden soll an Abnehmer in ganz Tirol Kokain verteilt worden sein, wie sich im Zuge der folgenden Ermittlungen ergab. Zwölf Personen wurden schließlich festgenommen, 30 Personen angezeigt. Zudem wurden rund 7,5 Kilogramm Kokain sichergestellt – laut Rapold die bisher “höchste aus Ermittlungen heraus sichergestellte Menge in Tirol”. Zudem wurden in diesem Fall 176 Gramm MDMA, 320 Ecstasy-Tabletten, 470.000 Euro sowie verbotene Waffen aus dem Verkehr gezogen.

Auch im Bezirk Schwaz, insbesondere im Zillertal, wurden nach mehreren Hinweisen auf Drogenhandel gegen mehrere Personen Ermittlungen aufgenommen. Insgesamt kam es hier zu 26 Festnahmen und 44 weiteren angezeigten Personen. 25 Kilogramm Cannabis wurden sichergestellt, ein halbes Kilo Kokain, 6.290 Gramm MDMA und 15.725 Ecstasy-Tabletten. Auch 19.000 Euro sowie ein “Tatfahrzeug” im Wert von 15.000 Euro und diverse Waffen wurden beschlagnahmt.

Im dritten Fall wurde das Landeskriminalamt schließlich seitens des Bundeskriminalamts auf ein suchtmittelverdächtiges Paket hingewiesen. Die rund fünf Kilogramm Cannabis enthaltende Sendung – professionell und geruchsneutral verpackt – forschte man bei einer in Innsbruck ansässigen Subfirma eines Paketdienstes aus. Zwei Tatverdächtige wurden festgenommen. Zudem wurden 225 Gramm MDMA, 560 Ecstasy-Tabletten, 40 Gramm Kokain sowie 10.500 Euro an Bargeld sichergestellt, hieß es.

Suchtgiftkriminalität “gesamtgesellschaftliches Problem”

Landespolizeidirektor Helmut Tomac freute sich über die Ermittlungserfolge und sprach bezüglich der Suchtgiftkriminalität von einem “gesamtgesellschaftlichen Problem” und einer “Herausforderung”. In dem Bereich hatte es zuletzt im Jahr 2024 in Tirol einen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr von 10,7 Prozent auf 3.718 Delikte gegeben. Tirol sei dabei “österreichweit im Mittelfeld”, gab Tomac an. Auch heuer sei wieder ein ähnliches Niveau zu erwarten. Am meisten konsumiert würden Cannabis, Kokain und Amphetamine. Indes stächen die größeren Mengen an aufgegriffenen MDMA und Ecstasy heraus.