Erstes Job-Speed-Dating für Menschen mit Behinderung in Bozen

Bozen – Gestern Abend fand in der Gärtnerei Schullian das erste Job-Speed-Dating für Menschen mit Behinderung statt, das von der Gemeinde Bozen organisiert wurde. Die Initiative stieß auf große Resonanz: Über 40 Südtiroler Unternehmen und rund 90 Kandidatinnen und Kandidaten nahmen teil und unterstrichen damit die Bedeutung der Veranstaltung für die berufliche Inklusion im Land.

Anwesend waren Bürgermeister Claudio Corrarati, die Stadträtin für Sozialpolitik Patrizia Brillo, der Beauftragte des Bürgermeisters für Belange von Menschen mit Behinderung Ulrich Seitz sowie der Präsident der Behindertenbeauftragten Claudio Palmulli.

Bereits nach der ersten Runde wurden konkrete Ergebnisse erzielt: Sieben Teilnehmer haben erste Kontakte zu potenziellen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern geknüpft und die Aussicht auf eine tatsächliche Anstellung eröffnet. Die Unternehmen präsentierten vielfältige Jobmöglichkeiten: von Gastronomie und Hotellerie über Digital Marketing bis hin zu Büroarbeiten in allen Variationen und sogar einer Position als Assistenz der Geschäftsleitung in einem Südtiroler Vorzeigebetrieb.

„Wir sind sehr zufrieden mit der Resonanz dieser Initiative“, erklärte Bürgermeister Corrarati. „Als erstes Projekt dieser Art in Südtirol zeigt es eindrucksvoll, dass inklusive Beschäftigung rasch und erfolgreich umgesetzt werden kann. Bereits jetzt findet das Konzept Nachahmer in anderen Gemeinden und Regionen. Starke Säule des Projekts ist die fachliche Begleitung sowohl der arbeitssuchenden Personen als auch der Unternehmen.“

Ulrich Seitz betonte die umfassende Unterstützung: „Das Projekt bietet Beratung zu Förderbeiträgen für Unternehmen, Coaching für Kandidatinnen und Kandidaten sowie deren Familien und die Einführung des ‚Welfare Managers‘ als wichtiges Bindeglied zwischen Unternehmen und Beschäftigten. In den kommenden Wochen startet zudem ein spezielles Trainingsprogramm für Unternehmerinnen und Unternehmer, beginnend bei der Firma Niederstätter, die hier konkrete Unterstützung leistet.“

Die positive Atmosphäre der Veranstaltung wurde auch durch ein Statement eines Unternehmensleiters unterstrichen: „Ich bin hier, um eine lustige Person mit besonderen Fähigkeiten für unser Team zu finden, die etwas Lockerheit in unsere Mannschaft bringt.“

Die nächsten Termine für das Job-Speed-Dating sind der 18. März, 8. April, 22. April und 30. April 2026.Für weitere Informationen: beobachtungsstelle@gemeinde.bozen.it – Tel. 328 5672127