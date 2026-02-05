Südtirol bei Olympia 2026: Antholz Biathlon-Highlight

Von: luk

Bozen/Antholz – Am 8. Februar wird um 14.05 Uhr Südtiroler Sportgeschichte geschrieben: Mit der 4×6 km Mixed-Staffel im Biathlon finden erstmals Olympische Bewerbe in Südtirol statt. Bis zum 21. Februar ist die Südtirol Arena in Antholz Schauplatz der elf Biathlonbewerbe und damit ein Ort, auf den sportbegeisterte Menschen aus der ganzen Welt schauen werden. Bis zu 19.000 Zuschauerinnen und Zuschauer werden die Wettbewerbe im Stadion in Antholz mitverfolgen.

Südtiroler Athletinnen und Athleten bei Olympia

18 Frauen und 30 Männer wurden für die Olympischen Winterspiele 2026 nominiert. Sie decken insgesamt elf Sportarten ab, Snowboarder Roland Fischnaller ist mit 45 Jahren der dienstälteste Athlet, die 17-jährige Skifahrerin Anna Trocker die jüngste (LPA hat berichtet). Auf der Webseite Wintergames ist eine Auflistung aller Bewerbe, an denen Südtiroler Sportlerinnen und Sportler teilnehmen, zu finden, unter anderem Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller, Lukas Hofer und Patrick Braunhofer, die am Sonntag in Antholz auf die Jagd nach Medaillen gehen werden.

Zahlen zu Antholz

Von insgesamt 21.000 Akkreditierungen, die für die Olympischen Winterspiele in Mailand-Cortina ausgegeben wurden (doppelt so viele wie in Peking 2022), sind 3000 für Journalistinnen und Journalisten und weitere 3000 für Fotografinnen, Fotografen und Medienschaffende vorgesehen. In Antholz werden etwa 300 Journalistinnen und Journalisten erwartet. In Antholz Niedertal ist das Akkreditierungszentrum für Medien bereits seit Wochen eingerichtet. In Rasen wurde in vier Hotels zum “verstreuten olympischen Dorf”, in dem rund 300 Delegationsmitglieder untergebracht sind. Dort ist auch eine medizinische Einrichtung mit Erstversorgung untergebracht sein. Zudem sind an die 1000 Freiwillige im Einsatz. Am 8. Februar ist um 18.00 Uhr ist im Biathlonstadion anlässlich des ersten Wettbewerbs eine Zeremonie geplant.

Public Viewing in Bozen, Antholz und Bruneck

Wer nicht selbst in Antholz vor Ort ist kann an drei verschiedenen Orten in Südtirol die Bewerbe auf Großbildschirmen verfolgen. In Bozen ist dies auf dem Waltherplatz von 9.00 bis 22.00 Uhr möglich, in Antholz im Berich der Biathlon Gaudi an den Renntagen ab 14.00 Uhr und in Bruneck auf dem Paul-Tschurtschenthaler-Platz täglich von 10.00 bis 22.00 Uhr.

Tipps zur Anfahrt zu den Bewerben in Antholz

Das Land Südtirol hat im Bereich der Mobilität die Ressourcen erhöht, um damit den Zuschauerinnen und Zuschauern eine nachhaltige Anreise zu ermöglichen. Dafür wurden 66 zusätzliche Busse und zehn Shuttle-Dienste eingerichtet, im Einsatz sind rund 200 Busfahrerinnen und -fahrer Südtiroler Busunternehmen. Empfohlen wird die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln: Vom Bahnhof Olang starten regelmäßig Shuttle-Busse (Service B), weitere Shuttlebusse starten in Oberolang (Service C) und vom Parkplatz in Antholz Mittertal (Service A). Informationen zu den öffentlichen Verkehrsmitteln und zum (kostenlosen) Shuttleservice sind online abrufbar. Zu bedenken gilt die Anfahrtszeit: Ab dem Bahnhof Olang-Antholz bis zur Biathlon Arena sollte man rund 1,5 Stunden einplanen.

Für die Einfahrt ins Antholzertal gilt während der Wettkampftage ein Drei-Zonen-System, dabei muss eine gültige Eintrittskarte am Kontrollpunkt beim Kreisverkehr in Rasen vorgezeigt werden. Die Parkplätze sind kostenlos nutzbar.

Es wurde ein Shuttle-Dienst speziell für Menschen mit Behinderungen eingerichtet, dieser muss allerdings vorab online reserviert werden.

Neben dem Bereich Mobilität sind auch der Zivilschutz (LPA hat berichtet) und der Gesundheitsdienst in Antholz präsent.

Anreise zu anderen Olympischen Sportstätten

Wer die Bewerbe im Skilanglauf, die nordische Kombination oder das Skispringen vor Ort mitverfolgen möchte, kann mit dem Zug bis nach Auer zu fahren und von dort mit den Buslinien 140 oder B101 oder mit den kostenlosen Shuttlebussen weiterreisen.

Zu den Wettkampfstätten in Cortina d’Ampezzo (Ski Alpin Damenbewerbe, Kunstbahnrodeln, Bob, Skeleton, Curling) kann man ebenfalls mit dem Zug bis Toblach fahren. Dort starten kostenpflichtige Shuttlebusse nach Cortina.

Besucherinnen und Besucher der Bewerbe in Bormio (Ski Alpin Herrenbewerbe, Skibergsteigen) können ebenfalls öffentliche Nahverkehrsmittel für die Anreise nutzen. Dafür wurden die Bus- und Shuttle-Dienste aus dem Vinschgau verstärkt.