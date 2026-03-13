Aktuelle Seite: Home > Chronik > Zeckenimpfung – hier sind die Zahlen
Viertägige Impfkampagne ist zu Ende

Zeckenimpfung – hier sind die Zahlen

Freitag, 13. März 2026 | 17:07 Uhr
Ein ungebetener Gast auf der Haut zecke
APA/APA (dpa)/Patrick Pleul
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Auch in diesem Jahr fand die Impfinitiative gegen FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis), eine durch Zeckenstiche übertragene Viruserkrankung, großen Zuspruch in der Südtiroler Bevölkerung. Insgesamt ließen sich nämlich 496 Personen gegen FSME impfen.

Im Einzelnen wurden in Meran, wo die viertägige Impfaktion begonnen hat, 111 Impfungen verabreicht, in Brixen 76 und in Bruneck 103. Den Abschluss bildete am Freitag Bozen mit 206 geimpften Personen.

„Wir sind mit diesen Zahlen auf jeden Fall sehr zufrieden. Sie zeigen, wie sehr die Bevölkerung diese wichtige Initiative zur Prävention schätzt“, erklärt Dr.in Silvia Spertini, Direktorin des Dienstes für Hygiene und öffentliche Gesundheit (SISP) des Südtiroler Sanitätsbetriebs. „Der Schutz durch die FSME‑Impfung ermöglicht es, die Natur mit mehr Sicherheit genießen zu können.“

Die Initiative wird im Laufe des Jahres wiederholt.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Das Grauen beim Tanken: Dieselpreis geht in Richtung 2,50 Euro
Kommentare
54
Das Grauen beim Tanken: Dieselpreis geht in Richtung 2,50 Euro
Landtag befürwortet späteren Schulbeginn
Kommentare
46
Landtag befürwortet späteren Schulbeginn
Straße von Hormus: Italien droht kein Ölmangel – Sprit steigt trotzdem
Kommentare
44
Straße von Hormus: Italien droht kein Ölmangel – Sprit steigt trotzdem
Warnung vor neuer Preiswelle bei Strom, Gas und Treibstoffen
Kommentare
33
Warnung vor neuer Preiswelle bei Strom, Gas und Treibstoffen
Unfall in Meran: Promillewert macht fassungslos
Kommentare
30
Unfall in Meran: Promillewert macht fassungslos
Anzeigen
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 