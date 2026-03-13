Zeckenimpfung – hier sind die Zahlen

Von: mk

Bozen – Auch in diesem Jahr fand die Impfinitiative gegen FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis), eine durch Zeckenstiche übertragene Viruserkrankung, großen Zuspruch in der Südtiroler Bevölkerung. Insgesamt ließen sich nämlich 496 Personen gegen FSME impfen.

Im Einzelnen wurden in Meran, wo die viertägige Impfaktion begonnen hat, 111 Impfungen verabreicht, in Brixen 76 und in Bruneck 103. Den Abschluss bildete am Freitag Bozen mit 206 geimpften Personen.

„Wir sind mit diesen Zahlen auf jeden Fall sehr zufrieden. Sie zeigen, wie sehr die Bevölkerung diese wichtige Initiative zur Prävention schätzt“, erklärt Dr.in Silvia Spertini, Direktorin des Dienstes für Hygiene und öffentliche Gesundheit (SISP) des Südtiroler Sanitätsbetriebs. „Der Schutz durch die FSME‑Impfung ermöglicht es, die Natur mit mehr Sicherheit genießen zu können.“

Die Initiative wird im Laufe des Jahres wiederholt.