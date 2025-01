Zehn Garagen in einer Nacht geplündert

Von: luk

Bozen – In den frühen Morgenstunden des gestrigen Tages kam es in den Grieser Auen in Bozen zu einer Einbruchserie. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zugang zu mindestens zehn Garagen in der Giulinistraße, einer Seitenstraße der Drususallee, und hinterließ eine Spur der Verwüstung. Besonders betroffen waren Garagen mit Toren, die sich leicht aufbrechen ließen, berichtet die Zeitung Alto Adige.

Laut ersten Ermittlungen der Polizei nahm der Einbrecher gezielt Fahrräder, Werkzeuge, Kleidungsstücke und sogar Kisten mit Bier aus den Garagen mit. In einem Fall blieb er über drei Minuten in einem der Garagenboxen und durchsuchte gründlich das Inventar, wie auf einem Überwachungsvideo zu sehen ist.

Zu den Geschädigten zählt auch Pasquale Curcio, ein Architekt, der erhebliche Schäden an seinem Eigentum meldet: „Der Einbrecher hat versucht, meine Porsche Macan aufzubrechen, was ihm zum Glück nicht gelungen ist. Allerdings hat das heruntergefallene Gittertor die Rückseite des Wagens beschädigt, und ich rechne mit Reparaturkosten von mindestens 2.000 Euro. Außerdem wurden Fahrräder und eine Werkzeugkiste gestohlen.“

Videoaufnahmen und Tatverdächtiger

Ein Video des maskierten Täters, der eine schwarze Jacke, eine Mütze und einen Kapuzenpulli trug, verbreitete sich schnell. Darauf ist zu sehen, wie er eine weitere Garage durchwühlt, versucht, ein Auto zu öffnen, und sogar Jacken durchsucht, die in der Garage hingen. Der Eigentümer dieser Garage kam noch während des Einbruchs in den Kellerbereich, konnte den Täter jedoch nicht mehr stellen.

Die Polizei hat bereits die Videoaufnahmen gesichtet und einen Tatverdächtigen identifiziert. Es soll sich um einen jungen Mann nordafrikanischer Herkunft und ohne festen Wohnsitz handeln, der den Behörden wegen ähnlicher Delikte bekannt ist. Gegen ihn wird nun wegen Einbruchdiebstahls ermittelt.

Wachsende Unruhe in der Nachbarschaft

Der Einbruch sorgte für erhebliche Empörung unter den Anwohnern, die teilweise schon auf eigene Kosten Kameras installiert haben, um ihre Garagen zu schützen. In den letzten Wochen gab es in Bozen mehrere Einbruchserien, insbesondere in der Gegend um den Sieges- und Mazziniplatz sowie der Fagen- und Col-di-Lana-Straße. Trotz des vergleichsweise geringen Werts der gestohlenen Gegenstände sind die Sachschäden beträchtlich.