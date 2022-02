Zeichen für Frieden und gegen Krieg

Bozen – In Bozen hat um 11.00 Uhr eine Demonstration für den Frieden in der Ukraine stattgefunden. Hunderte Menschen versammelten sich am Waltherplatz und setzten ein Zeigen gegen den Angriffskrieg Russlands, der seit Donnerstag die Welt in Atem hält.

Plakate wurden hochgehalten und ukrainische Flaggen geschwenkt.

Auch in vielen anderen italienischen Städten und in ganz Europa wird in diesen Tagen für Frieden demonstriert. Viele Gebäude erstrahlen in Blau und Gelb, den Farben der ukrainischen Flagge.