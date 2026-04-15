Zelle von Balkanmafia mithilfe Österreichs ausgehoben

Von: apa

Am Mittwoch ist eine Zelle eines Balkan-Kartells in einer groß angelegten Aktion ausgehoben worden. Zwölf Verdächtige wurden in Deutschland und Montenegro festgenommen, vermeldete Europol. Darunter soll zumindest ein führendes Clan-Mitglied sein. Die Ermittlungen wurden von vier Ländern geführt – darunter auch Österreich. Das Bundeskriminalamt habe Informationen mit den internationalen Ermittlern geteilt, erklärte Sprecherin Sandra Hrastnig auf Anfrage der APA.

Operative Maßnahmen seien allerdings keine gesetzt worden. Insgesamt waren rund 100 Polizeibeamte bei den Zugriffen und Hausdurchsuchungen in Deutschland und Montenegro im Einsatz. Europol half demnach unter anderem bei der Koordinierung der Behörden der zwei Länder.

Festgenommene sollen mehrere Drogen geschmuggelt haben

Das kriminelle Netzwerk soll im großen Stil Kokain und Cannabis in die EU sowie Südamerika geschmuggelt haben. Die in Deutschland und Montenegro ansässigen Verdächtigen haben dabei wohl zentrale Rollen gespielt. Die montenegrinischen Behörden werfen einer Reihe von Verdächtigen vor, sich zwischen Oktober 2024 und April 2026 am Handel mit 2,7 Tonnen Kokain und 1,5 Tonnen Cannabis beteiligt zu haben. Diese Drogen wurden bei zwölf vorangegangenen Operationen in mehreren südamerikanischen sowie EU-Ländern sichergestellt. Weiter wird vermutet, dass das Netzwerk die Drogen unter anderem per Schiff oder Flugzeug transportiert hat, etwa in Containern. Auch über Albanien, Thailand und die USA soll Cannabis in die EU geschmuggelt worden sein.

Clans auch in Österreich aktiv

Auch in Österreich sorgen Clans aus Montenegro immer wieder für Ärger: Beispielsweise der Škaljari-Clan, der mit dem Kavač-Clan verfeindet ist. Beide Clans stammen aus den gleichnamigen Ortschaften im Umfeld der Stadt Kotor in Montenegro. Dutzende Morde sollen europaweit auf das Konto der Organisationen in ihrer Fehde gehen, darunter auch der sogennannte Figlmüller-Mord. Am 21. Dezember 2018 war der 31-jährige Vladimir R. vor dem Wiener Traditionsgasthaus Figlmüller in der Wollzeile per Kopfschuss getötet worden, sein jüngerer Begleiter wurde schwer verletzt. Die beiden Opfer gehörten dem Kavač-Clan an.