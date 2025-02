Zu lange Warteschlange: TÃ¼rsteher wird Messer in die Rippen gerammt

Von: mk

Bozen – Vor einer bekannten Diskothek in Bozen ist es zu einem dramatischen Zwischenfall gekommen. Zwei junge Männer stachen auf einen Türsteher mit einem Messer ein. Die Bozner Carabinieri haben die beiden mutmaßlichen Täter, die im Verdacht stehen, gemeinsam den brutalen Angriff verübt zu haben, ausgeforscht und angezeigt. Ihnen wird Bedrohung” und schwere Körperverletzung” vorgeworfen.

Die Carabinieri haben nach dem Angriff Zeugenaussagen aufgenommen und stundenlang Videomaterial von Überwachungskameras analysiert. Dabei konnten sie die beiden Täter identifizieren, die nach der Messerattacke spurlos verschwunden waren.

Der Vorfall selbst hat sich in der Nacht am 26. Jänner zugetragen: Das Messer wurde dem Türsteher in die Rippen gerammt, wo er eine Stichwunde erlitt. Kurz zuvor war es mit den beiden jungen Männern aus nichtigen Gründen zu einer Diskussion gekommen, bei der es in erster Linie um die Warteschlange vor dem Lokal ging.

Die beiden jungen Männer waren Teil einer größeren Gruppe, die sich offenbar nicht an die Regeln halten wollten.

Nur dem raschen Eingreifen des Rettungsdienstes und dem anschließenden Transport ins Bozner Krankenhaus ist es zu verdanken, dass der Türsteher nicht noch schwerere Verletzungen davontrug. Die Fahndung der Carabinieri in der Umgebung des Lokals, die unmittelbar nach dem Zwischenfall eingeleitet worden war, verlief zunächst ergebnislos. Doch die Überwachungskameras des Nachtclubs und eine detaillierte Beschreibung der mutmaßlichen Täter vonseiten des Opfers führten schließlich zu deren Identifizierung.