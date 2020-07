Zu schnell und zu gefährlich auf Südtirols Passstraßen unterwegs

Bozen – Auf Südtirols Passstraßen haben am Wochenende erneut verstärkte Kontrollen verschiedener Polizeieinheiten stattgefunden. Sowohl die Straßenpolizei, die Carabinieri als auch lokale Gemeindepolizei waren dieses Mal speziell in Gröden, im Gadertal und im Pustertal im Einsatz. Die Kontrollen galten vor allem den Motorradfahrern.

26 Biker wurden in der Folge wegen überhöhter Geschwindigkeit, Missachtung der Straßenmarkierung und gewagter Überholmanöver sanktioniert. Die Straßenpolizei erinnert daran, dass rasende Motorradfahrer sich selbst aber auch andere Verkehrsteilnehmer durch ihr Verhalten in Gefahr bringen. Die Kontrollen werden in den kommenden Wochen in Südtirol fortgeführt.

Bei der Autobahnausfahrt Vahrn in Richtung Pustertal wurde hingegen ein Berufskraftfahrer ertappt, der zu tief ins Glas geschaut hatte. Bei ihm wurde über ein Promille Alkohol im Blut gemessen. Bei Berufsfahrern, die Fahrzeuge über 3,5 Tonnen bewegen dürfen, gilt eine Null-Toleranz-Politik. Den Mann erwartet neben der üblichen Strafe auch ein Führerscheinentzug von acht bis 18 Monaten.