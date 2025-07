Zugstreik in Italien am 7. und 8. Juli – Diese Linien verkehren weiter

Von: Ivd

Bozen – Pendler und Reisende müssen sich auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen: Für Montag ab 21.00 Uhr bis Dienstag um 18.00 Uhr hat die Basisgewerkschaft CUB einen landesweiten Streik im Bahnverkehr angekündigt. Davon betroffen sind sowohl Fern- als auch Regionalzüge – auch in Südtirol.

Konkret wird der Verkehr der Bahnunternehmen Trenitalia, Italo, SAD und Trenord beeinträchtigt. Zwar werden einige Verbindungen auch während des Streiks garantiert, dennoch sind umfassende Einschränkungen zu erwarten. Reisende sollten sich frühzeitig informieren und mit kurzfristigen Änderungen rechnen – auch unmittelbar vor oder nach dem Streikzeitraum.

Welche Verbindungen sind gesichert?

Im Regionalverkehr werden unter anderem folgende Linien zum Teil aufrechterhalten:

Bahnlinie 100 Brenner – Verona

Bahnlinie 250 Meran – Laas (inklusive Ersatzverkehr bis Mals)

Bahnlinie 400 Bruneck – Innichen

Unabhängig vom Streik verkehren zudem die Bus-Ersatzdienste auf der Strecke Bozen – Meran (B200) und Brixen – Bruneck (B400) wie gewohnt.

Im Fernverkehr sind ebenfalls einige garantierte Fahrten geplant, darunter die Railjet-Verbindungen RJ82 von Bologna nach München und RJ83 von München nach Bologna. Auch Trenitalia und Italo veröffentlichen Listen garantierter Züge.

Informationen in Echtzeit

Die südtirolmobil-App und Webseite geben einige Stunden vor Abfahrt Auskunft darüber, ob ein Zug ausfällt. Gestrichene Fahrten erscheinen in der Abfahrtsübersicht als storniert, während sie in der Verbindungssuche nicht mehr angezeigt werden. Dennoch kann es zu kurzfristigen Änderungen kommen – Reisende sollten die Durchsagen am Bahnsteig beachten.

Wer in diesem Zeitraum auf die Bahn angewiesen ist, sollte möglichst flexibel planen und sich regelmäßig über den aktuellen Stand informieren.