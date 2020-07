Zur illegalen Einreise verholfen: Zwei Männer am Brenner festgenommen

Brenner – Die Staatspolizei hat am Mittwochmorgen im Zuge von Grenzkontrollen am Brenner zwei indische Staatsbürger, die regulär in Brescia leben, wegen Begünstigung der illegalen Einwanderung festgenommen.

Sie hatten in ihrem Auto von Österreich kommend einen Landsmann dabei, der keine Ausweisdokumente vorweisen konnte und somit illegal nach Italien einreisen wollte.

Die beiden Inder wurden festgenommen und ins Bozner Gefängnis überstellt.