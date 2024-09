Von: fra

Vallelaghi – Gestern Abend kam es auf der Staatsstraße SS45 Gardesana im Trentino zu einem Zusammenstoß mit einem Bären. Durch den Aufprall entstand erheblicher Sachschaden am Auto, aber keine Verletzungen für die am Unfall beteiligten Personen. Der Bär hingegen entfernte sich in Richtung Wald.

Der Unfall ereignete sich am späten Abend, als der Fahrer eines Autos auf der Staatsstraße SS45 in der Nähe der Alten Mühle bei Vezzano, im Gemeindegebiet von Vallelaghi, plötzlich einem Bären gegenüberstand. „Das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt“, erklärte die Provinz in einer Mitteilung, „aber glücklicherweise gab es keine Verletzten, während das Tier nach dem Aufprall weglief.“

Im Einsatz waren ein Rettungswagen, die Feuerwehr von Vezzano, die Carabinieri und ein spezialisiertes Team des Forstkorps. Gleichzeitig inspizierte das Team des Forstkorps das Gebiet und führte einige Kontrollmaßnahmen durch. Die Überprüfungen wurden auch am heutigen Samstag, dem 7. September, fortgesetzt. „Die Hundestaffel“, so die Provinz, „verfolgte die Spur des Bären und sammelte einige biologische Proben, die zur genetischen Identifizierung nützlich sein könnten.“

Nach dem Aufprall war der Bär sofort geflüchtet. „Die Spur, die über einige hundert Meter verfolgt wurde, zeigt, dass das Tier in Richtung Wald entkommen ist“, schließt die Provinz.