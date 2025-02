Zwei 15-Jährige nach Villach-Terror noch auf Intensivstation

Von: apa

Nach dem Terror-Anschlag in Villach vom Samstag, bei dem ein 23-jähriger Syrer einen 14-jährigen Jugendlichen tötete und fünf Personen verletzte, waren am Dienstag noch zwei 15-Jährige auf der Intensivstation. Das teilte eine Sprecherin des Krankenhausbetreibers Kabeg am Dienstag auf APA-Anfrage mit.

Eine weitere Person, die bis Montag intensivmedizinisch versorgt wurde, konnte unterdessen auf die Intermediate Care – das Bindeglied zwischen Intensiv- und Normalstation – verlegt werden. Laut Staatsanwaltschaft hatten die beiden 15-jährigen Jugendlichen schwerste Verletzungen erlitten, und zwar am Bauch und am Oberkörper, auch Dauerfolgen waren nicht auszuschließen.