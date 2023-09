Zwei Alpinisten am Ortler in den Tod gestürzt

Sulden – Am Ortler (3.905 Meter), den höchsten Berg Südtirols, sind am Sonntag in der Früh zwei Alpinisten in den Tod gestürzt.

Der Bergunfall ereignete sich gegen 6.15 Uhr auf dem Normalweg zwischen der Payerhütte und dem Biwak. Ersten Informationen zufolge handelt es sich bei den Opfern um einen Italiener und einen Deutschen.

Zwei weitere Personen erlitten einen Schock und mussten mit leichten Verletzungen vom Berg geborgen werden.

Im Einsatz waren der Rettungshelikopter Elisondrio aus der Lombardei, der Notarzthubschrauber Pelikan 3, die Bergrettung, die Notfallseelsorge und die Finanzwache.