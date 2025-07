Zwei auf einen Streich: Carabinieri gelingt wichtige Serie

Von: Ivd

Bozen – Bei gezielten Kontrollen in der Innenstadt haben die Carabinieri in Bozen in den vergangenen Tagen gleich zwei bedeutende Einsätze verzeichnet. In der Nähe des Stadttheaters auf dem Verdiplatz kontrollierten Beamte der mobilen Einsatzgruppe zwei verdächtige Männer. Die Überprüfung brachte Überraschendes ans Licht: Einer der beiden hatte bei früheren Polizeikontakten eine falsche Identität angegeben. Gegen ihn lag eine rechtskräftige Verurteilung aus dem Jahr 2022 vor.

Der Mann, der in der Vergangenheit auch in Südtirol straffällig geworden war, wurde umgehend festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt von Bozen gebracht. Dort soll er eine Haftstrafe von zwei Jahren und drei Monaten wegen Delikten gegen die öffentliche Verwaltung, gegen Personen und gegen das Eigentum verbüßen.

Doch damit nicht genug: Im Rahmen desselben Kontrollplans stoppten die Carabinieri einen 21-jährigen Motorradfahrer auf einer Honda. Wie sich herausstellte, war das Fahrzeug nicht versichert – und unter der Sitzbank entdeckten die Beamten ein 19 Zentimeter langes Messer. Die Waffe wurde beschlagnahmt, der junge Mann wegen unerlaubten Waffenbesitzes angezeigt. Sowohl er als auch der Halter des Motorrads wurden wegen des fehlenden Versicherungsschutzes zur Kasse gebeten. Es droht ein Bußgeld von bis zu 3.464 Euro sowie die behördliche Beschlagnahme des Fahrzeugs.

Die Carabinieri kündigten an, ihre Kontrollen in Bozen auch in den kommenden Tagen fortzusetzen. Ziel sei es, die Sicherheit im Stadtgebiet weiter zu erhöhen und Risiken für die öffentliche Ordnung konsequent zu unterbinden.