Zwei Bayern geraten in den Dolomiten in nächtliche Bergnot

Sexten – Zwei Bergsteiger aus Bayern sind am Montagabend an den Drei Zinnen in den Dolomiten in Bergnot geraten. Sie hatten sich am Berg verstiegen und das Licht war ihnen bei eisigen Temperaturen von minus 15 Grad ausgegangen. Gegen 22.00 Uhr wurde der Notruf der Alpinisten am Normalweg der großen Zinne abgesetzt.

Die Bergrettung Hochpustertal eilte daraufhin zum Einsatz. Mit einem Schneemobil erreichte das Rettungsteam die Auronzohütte und setzte dann zu Fuß den Weg zum Normalweg fort.

Gegen 23.15 Uhr gelang es mit Unterstützung des Hubschraubers des Aiut Alpin Dolomites, die beiden Bergsteiger am unteren Ringband zu lokalisieren.

Mithilfe der Seilwinde wurden die beiden Bayern aus ihrer Misere gerettet. Trotz der eisigen Bedingungen und des starken Windes blieben die Bergsteiger bis auf eine Unterkühlung unverletzt. Anschließend wurden sie nach Toblach geflogen, wo sie erstversorgt wurden.