Zwei Bergsteiger in der Rieserfernergruppe von Steinschlag überrascht – ein Verletzter

Von: mk

Gais – Am Fensterlekofel in der Rieserfernergruppe sind zwei Bergsteiger nach einem Steinschlag in Bergnot geraten. Eine Person wurde erheblich verletzt.

Alarm bei den Rettungskräften wurde gegen 14.00 Uhr geschlagen. Die beiden Bergsteiger hatten dramatische Momente erlebt. Einer der beiden ist mehrere Meter ins Seil gestürzt.

Im Einsatz standen der Notarzthubschrauber Pelikan 2 und die Bergrettung aus Bruneck. Der Verletzte wurde ins Brunecker Krankenhaus eingeliefert.