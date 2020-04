Zwei Festnahmen und drei Anzeigen in Bozen

Bozen – Die Staatspolizei hat in Bozen weiterhin Kontrollen in Zusammenhang mit den Corona-Beschränkungen durchgeführt. Außerdem stießen die Ordnungshüter auf Drogen.

Zwei Meraner im Alter von 22 und 19 Jahren, die beide vorbestraft sind, sind auf dem Grieser Platz aufgehalten bei einer Bushaltestelle in Richtung Burggrafenamt aufgehalten worden, da beide keine Atemschutzmasken trugen.

Gleichzeitig verhielten sich beide überaus nervös. Bei der darauffolgenden Durchsuchung entdeckten die Beamten rund 50 Gramm Kokain in einem Umschlag sowie weitere fünf Dosen Kokain und fast 1.600 Euro in bar. Während der 19-Jährige wegen Drogenhandels festgenommen wurde, kam der 22-Jährige mit einer Anzeige auf freiem Fuß davon.

Am Sonntag hat die Polizei hingegen zwei mutmaßliche Dealer in der Laurin- und in der Turinstraße angezeigt. Im ersten Fall handelte es sich um einen 32-Jährigen aus Libyen, der mehrfach vorbestraft ist. Er war gerade dabei vier Gramm Marihuana einem Kunden zu verkaufen.

Der zweite Mann war ein 27-Jähriger aus Nigeria, der ebenfalls vorbestraft ist. Er hatte zwei Dosen Kokain und eine Marihuana-Dosis in einer Socke versteckt. Neben den Drogen beschlagnahmte die Polizei auch 340 Euro in bar.

Außerdem musste die Polizei ausrücken, weil ein Mann mehrere Passanten im Garten der Religionen belästigt hatte. Der 48-jährige Palästinenser ist wegen Raubüberfalls und Körperverletzung vorbestraft. Außerdem lag gegen ihn ein Vollstreckungsbefehl wegen illegaler Einwanderung, Angabe falscher Personalien und dem Tragen waffenartiger Gegenstände vor. Der Mann wurde ins Bozner Gefängnis überstellt.