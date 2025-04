Zwei Frauen bei Verkehrsunfall auf Kärntner A2 getötet

Von: apa

Zwei 31-jährige Frauen aus Klagenfurt sind in der Nacht auf Freitag bei einem Verkehrsunfall auf der Südautobahn (A2) im Bezirk Klagenfurt-Land ums Leben gekommen. Das Auto der beiden war gegen einen Aufpralldämpfer gefahren, die Lenkerin und ihre Beifahrerin starben noch an der Unfallstelle, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Zu dem Unfall war es gegen 3.20 Uhr gekommen. Die beiden Frauen waren in Richtung Italien unterwegs, als sie auf Höhe des Autobahnrastplatzes Grafenstein-Nord gegen den Aufpralldämpfer rechts neben der Fahrbahn prallten. Beide Autoinsassinnen waren beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits tot. An den Berge- und Aufräumarbeiten waren die Feuerwehren Grafenstein, Ebenthal und Poggersdorf mit insgesamt 39 Einsatzkräften beteiligt.