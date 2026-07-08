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Neben zwei Rettungshubschraubern stand auch die Bergrettung im Einsatz

Zwei Jäger bei Unfall im Lungau von Quad überrollt

Mittwoch, 08. Juli 2026 | 10:00 Uhr
Neben zwei Rettungshubschraubern stand auch die Bergrettung im Einsatz
APA/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL
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Von: apa

Zwei Jäger sind am Dienstagvormittag in St. Michael im Lungau bei Arbeiten in ihrem Revier mit einem Quad verunglückt. Wie die Polizei informierte, begann das Geländefahrzeug beim Bergauffahren im Bereich der Schieferhütte auf rund 1.985 Metern Seehöhe auf einem schmalen Weg plötzlich rückwärts zu rollen. Beim Betätigen der Handbremse kippte das Quad nach hinten und überrollte die beiden Männer. Dabei wurden der 74-Jährige und der 79-Jährige schwer verletzt.

Während der jüngere der beiden an der Unfallstelle liegen blieb, gelang es dem 79-Jährigen trotz seiner Verletzungen, zu seinem Fahrzeug zu kriechen und damit zur rund einen Kilometer entfernten Hütte zu fahren. Erst gegen 16.30 Uhr – mehr als sechs Stunden nach dem Unfall – konnte der Notruf abgesetzt werden. Die Mobiltelefone der beiden Männer befanden sich bei der Hütte.

Die zwei Verletzten wurden nach der Erstversorgung mit den Notarzthubschraubern Martin 1 und Christophorus 14 in das Krankenhaus nach Schwarzach geflogen. Die Bergrettung Zederhaus rückte mit zehn Bergrettungskräften aus und unterstütze später die Freiwillige Feuerwehr bei der Bergung des Quads. Warum das Fahrzeug nach hinten gerollt ist, ist noch nicht bekannt.

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