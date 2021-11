Zwei Mittelmeertiefs bringen Niederschläge

Vorübergehende Wetterbesserung am Dienstag

Bozen – Mit dem Monatswechsel hat sich auch das Wetter umgestellt. Zwei Mittelmeertiefs sorgen in den kommenden Tagen für Regen und Schneefall. Das erste Tiefdruckgebiet ist bereits heute über Südtirol gezogen. Die kräftigsten Niederschläge gibt es am Montagabend mit sinkender Schneefallgrenze bis zum Brenner.

Am Dienstag stellt sich dann eine vorübergehende Wetterbesserung ein, erklärt Landesmeteorologe Dieter Peterlin. Die Wolken lockern auf und im Großteil des Landes wird es recht sonnig.

Den nächsten Regen und Schneefall wird es dann von Mittwoch auf Donnerstag geben. Die Schneefallgrenze sinkt teils bis auf 1.100 Meter ab.

Am Donnerstagnachmittag lassen die Niederschläge allmählich nach und am Freitag wird es überwiegend sonnig. Am Samstag geht es mit einer Mischung aus Sonne und Wolken weiter.