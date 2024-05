Zwei „Pendler“ am Brenner aus dem Zug gefischt

Brenner – Die Staatspolizei hat am Samstag vor Pfingsten am Brenner verstärkt Kontrollen durchgeführt. Wie sich herausstellte, war die Vorsicht durchaus angebracht.

In einem Zug von München nach Bologna gerieten zwei Männer ins Visier der Ordnungshüter, die sich verdächtig verhielten. So hatten sie zuvor Ausschau gehalten, in welche Richtung sich die Polizeibeamten im Zug bewegten.

Während die Polizei die Papiere der beiden überprüfte, kommunizierten sie mit den Beamten auf Englisch – eine Sprache, die sie gut beherrschten. Neben zwei Pässen, die offenbar in der Slowakei ausgestellt waren, konnten die Männer außerdem zwei Zugtickets für die Strecke von Innsbruck nach Verona vorweisen.

Trotzdem wurden sie von den Beamten ins Kommissariat begleitet – und siehe da: Eine genauere Überprüfung anhand von Datenbanken ergab, dass die Pässe gefälscht waren. Außerdem stellten die Beamten fest, dass es sich bei den Männern – A. A. und G. A. A. – in Wahrheit um Algerier handelte. Beide sind 29 Jahre alt, verfügen über keine gültige Aufenthaltsgenehmigung und sind in Italien mehrfach vorbestraft – in erster Linie in Zusammenhang mit Drogen.

Bei einer Durchsuchung stießen die Polizisten auf eine beträchtliche Summe an Bargeld. Die zwei Männer hatten 4.000 Euro und 500 englische Pfund bei sich. Die Ermittler vermuten, dass sich die beiden in Italien mit Drogen eindecken wollten, um sie dann in Österreich und Deutschland zu verkaufen.

Da die zwei Männer mit falschen Papieren nach Italien eingereist waren und dabei auf frischer Tat ertappt wurden, hielten sie sich im Schengen-Raum illegal auf, zumal sie keine gültigen Dokumente bei sich hatten. Deshalb wurden sie festgenommen. Auf Veranlassung von Quästor Paolo Sartori wurden sie anschließend bis zur Staatsgrenze begleitet und der österreichischen Polizei übergeben.

Laut Sartori sind Kontrollen an der Grenze von Straßen- und Bahnpolizei in Zusammenarbeit mit dem Polizeikommissariat am Brenner, aber auch mit den Behörden in Österreich und Deutschland sehr wirksam, um illegale Einwanderer aufzuspüren, die häufig vorbestraft sind und nach Italien einreisen wollen, um dort Straftaten zu begehen.